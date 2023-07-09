قتيل وإصابات.. مسلح يثير الرعب في شوارع نيويورك (فيديو وصور)

أفادت تقارير الشرطة الأمريكية اليوم الأحد بأنه تم اعتقال شاب مسلح قام بقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بإطلاق النار على المارة في مدينة نيويورك.

ووفقًا للبيان الصادر عن شرطة نيويورك صباح اليوم، فإن الشاب العشريني كان يستقل دراجة نارية وأطلق النار على أربعة مدنيين باستخدام مسدسه.

أشارت الشرطة إلى أن هذا الحادث أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 87 عامًا وإصابة ثلاثة آخرين.

وتمكنت الشرطة من اعتقال المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار، وهو شاب يبلغ من العمر 21 عامًا.

Below are photos of the scooter and firearm recovered at the scene. pic.twitter.com/xtFxtT1bCZ — NYPD NEWS (@NYPDnews) July 8, 2023

وبحسب الشرطة، لا تزال دوافع الجريمة غير معروفة، ومحققون يشتبهون في أن الحادثة كانت عرضية.

وأفادت شرطة نيويورك بأن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة تفاصيل الحادث وملابساته.



حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة

تعتبر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة من المسائل التي تشغل الرأي العام الأمريكي وتثير الجدل في البلاد. يتم تسجيل حوادث إطلاق النار بشكل متكرر في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، سواء في المدارس، أماكن العمل، المنازل، أو الأماكن العامة.

تتنوع أسباب حوادث إطلاق النار وقد تشمل عوامل نفسية، انتقام، صراعات عنيفة، نزاعات عنصرية أو سياسية، أو تعاطي المخدرات. يؤدي هذا النوع من الحوادث إلى سقوط ضحايا بريئة، وتسبب في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وتتعامل السلطات الأمريكية بجدية مع هذه الحوادث وتعمل على تطوير استراتيجيات للوقاية والتصدي لها، ويشمل ذلك تشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية، زيادة التدابير الأمنية في الأماكن العامة والمدارس، وتعزيز التوعية والتثقيف حول العواقب الجمة للعنف بالأسلحة النارية.

إصلاح نظام التشريعات

على الصعيد السياسي، فإن حوادث إطلاق النار تثير النقاش حول الضرورة العاجلة لإصلاح نظام التشريعات الخاص بحيازة الأسلحة والتأكد من مراعاة السلامة العامة.

ويتباين الرأي بشأن هذا الموضوع، حيث يؤيد البعض تشديد القوانين وفرض قيود أكثر صرامة على حيازة الأسلحة، بينما يعارض البعض الآخر أي تدخل في حقوقهم الدستورية لامتلاك السلاح.

