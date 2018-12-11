الكشف عن تصريح دخول لمقرّ الاستخبارات الألمانية باسم بوتين

الرئيس فلاديمير بوتين، مع لازار ماتفيف الذي كان رئيس مجموعة الـ كي جي بي في ألمانيا الشرقية

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أنه تم العثور على تصريح دخول باسم فلاديمير بوتين لمقرّ استخبارات ألمانيا الشرقية "شتازي" في دريزدن.

وأشارت إلى أن هذه الوثيقة كانت تسمح لبوتين، الذي كان يعمل في الثمانينيات لصالح استخبارات بلاده في دريزدن، الدخول إلى مباني أجهزة أمن الدولة في ألمانيا الشرقية.

وأضافت الصحيفة، أن بطاقة الدخول باسم بوتين كانت محفوظة في أرشيف إدارة "شؤون العاملين والتصنيف" لمديرية "شتازي" في دريزدن، وتم إصدارها في 31 ديسمبر 1985 وكانت تمدد كل عام حتى 1989، وعليها توقيع بوتين الشخصي.

من جهته، علّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف على المنشور وقال، إنه من المحتمل صدور مثل هذه البطاقة باسم فلاديمير بوتين عندما كان في ألمانيا الشرقية، لوجود تعاون وثيق بين المخابرات السوفيتية ونظيرتها الألمانية الشرقية آنذاك.

وأضاف بيسكوف: "لا يمكننا استبعاد مثل هذا التبادل للوثائق آنذاك".

يذكر أن فلاديمير بوتين، كان قد خدم منذ 1977 في دائرة مكافحة التجسس لدى قسم التحقيق في مديرية الـ"كي جي بي" "لجنة أمن الدولة" في مدينة لينينغراد، بطرسبورغ اليوم.

وعمل بوتين بين عامي 1985 و1990 في جمهورية ألمانيا الشرقية لصالح الاستخبارات الخارجية، حيث شغل أيضا منصب مدير دار الصداقة السوفيتية الألمانية في دريزدن.