الكشف عن مكان الرئيس السريلانكي الفار

كشف رئيس البرلمان السريلانكي ، ماهيندو يابو أبيواردن، إن الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا عن مكان الرئيس حاليا وسط موجة الاحتجاجات التي عمت أرجاء العاصمة كولومبا مؤخرا.

وبحسب موقع نيوزواير الإخباري ، قال رئيس البرلمان السريلانكي ، ماهيندو يابو أبيواردن، إن الرئيس غادر البلاد وسيعود إلى كولومبو يوم الأربعاء 13 .. رئيس الدولة الآن في دولة مجاورة".

وفي وقت سابق أفيد أن راجاباكسا يعتزم إعلان استقالته يوم الأربعاء 13 يوليو. وفي وقت لاحق، أعلن مكتب الرئيس أن رئيس البرلمان السريلانكي سيدلي ببيانات رسمية نيابة عن رئيس الدولة.

واجتاح آلاف المحتجين العاصمة السريلانكية. وبدلا من المسيرة السلمية المخطط لها، اخترق المتظاهرون حواجز الشرطة واستولوا على القصر الرئاسي. وبحسبما ورد تم إجلاء الرئيس جوتابايا راجاباكسا قبل فترة وجيزة من محاصرة المحتجين لمنزله.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، والأسبوع الماضي وجه الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا رسالة إلى الرئيس الروسي طلب فيها التعاون بين البلدين في مشتريات النفط.