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الكونغرس يعتزم تغيير قانونه للسماح بالحجاب داخل مقره

الكونغرس يعتزم تغيير قانونه للسماح بالحجاب داخل مقره
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