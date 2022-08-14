الكويت تعاود رفع تمثيلها في إيران إلى مستوى سفير

أعلنت وزارة الخارجية الايرانية ان الوزير حسين أمير عبداللهيان، تسلم أوراق اعتماد بدر عبدالله المنيخ، وهو أول سفير يجري تعيينه في طهران من قبل الكويت منذ خفّضت الأخيرة تمثيلها الديبلوماسي في ايران عام 2016.

وقالت الوزارة في بيان ليل السبت أن المنيخ قدّم أوراق اعتماده "ليبدأ أداء مهامه الديبلوماسية سفيرا لبلاده في الجمهورية الاسلامية الايرانية".

وخفضت مستوى تمثيلها الديبلوماسي في العاصمة الإيرانية في أعقاب قرار السعودية في كانون الثاني 2016، قطع علاقاتها بالجمهورية الإسلامية على خلفية تعرض بعثات ديبلوماسية لها لاعتداءات من محتجين على إعدام الرياض لرجل الدين الشيعي السعودي المعارض نمر النمر.

وتأتي الخطوة الكويتية في ظل حوار تجريه إيران والسعودية منذ أكثر من عام بتسهيل من العراق، سعيا لتحسين العلاقات بين الخصمين الاقليميين.

وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في تموز الماضي، أن بلاده تعدّ لعقد لقاء علني بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني.

وتأتي عودة السفير الكويتي الى طهران، بعد أسابيع من إعلان الإمارات أنها تدرس إعادة سفيرها الى العاصمة الإيرانية، بعد سنوات من قيامها بخطوة مماثلة للخطوة الكويتية.