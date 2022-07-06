المؤسسات العربية تقاطع اجتماعا مع مستشار بايدن للامن القومي احتجاجا على تقرير الخارجية بشأن ابو عاقلة

قاطعت شخصيات وازنة من الجالية العربية في الولايات المتحدة اجتماعا برتكوليا دعت له الادارة الأميركية قبيل زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن للمنطقة العربية.

وجاءت مقاطعة الشخصيات والمؤسسات العربية وبينهم معارضون من دول الخليج كرد فعل على تقرير الخارجية الاميركية الذي حاول تبرئة جيش وحكومة الاحتلال الاسرائيلي من دم الشهيدة شيرين ابو عاقلة.

ومن المفترض ان يعقد اللقاء البرتكولي بين من سيحضر من العرب وبعض الفلسطينيين مع مستشار الامن القومي الاميركي جيك سوليفان حيث سيتم خلاله تقديم عرض بروتوكولي عام عن جدول زيارة الرئيس بايدن للمنطقة مع حوار ضمن اسئلة متفق عليها سابقا.

وكانت شبكة تضم مؤسسات فلسطينية اميركية اصدرت بيانا عقب تقرير الخارجية الاميركية الاخيرة اتهمت فيه الادارة الأميركية بأنها شريكة في قتل ابو عاقلة عبر التستر على القتلة الاسرائيليين.

وقد اشارت صحيفة نيويورك تايمز الى غضب المؤسسات الفلسطينية على التقرير الاميركي فيما تسعى الادارة الاميركية عبر هذا اللقاء البرتكولي الى امتصاص غضب الجالية العربية عامة والفلسطينية بشكل خاص من تواطئها مع اسرائيل في التستر على قتلة الشهيدة ابو عاقلة عبر اللقاء البرتكولي الذي رفضت الشخصيات العربية الوازنة المشاركة فيه ما دعا الادارة الاميركية لدعوة نحو 100 مواطن امريكي من اصول عربية بعضهم لا يتعاطى مع النشاط السياسي بينما تتواصل اعتذارات معظمهم حتى هذه اللحظة.