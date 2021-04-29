المبعوث الأمريكي إلى اليمن يتوجه إلى السعودية وسلطنة عمان لبحث جهود إنهاء الحرب في اليمن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ سيتوجه إلى السعودية وسلطنة عمان الخميس، لبحث جهود إنهاء حرب اليمن.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "مباحثات ليندركينغ ستركز على ضمان وصول السلع والمساعدات الإنسانية في أنحاء اليمن بانتظام ودون عوائق ودعم وقف دائم لإطلاق النار وانتقال الأطراف لعملية سياسية".

وأضافت أن "ليندركينغ سيبني على التوافق الدولي على وقف هجوم الحوثيين على مأرب والذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد الشعب اليمني".

وكان ليندركينج وصف الأسبوع الماضي معركة مأرب بأنها "أكبر تهديد لجهود السلام" وقال إن "دعم إيران للحوثيين كبير جدا وفتاك". (رويترز)