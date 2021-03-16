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المبعوث الأممي يطالب بـ"تحقيق مستقل" في حريق مركز المهاجرين باليمن

منشور 16 آذار / مارس 2021 - 03:19
مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث
مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث

تسبب الحريق الذي اندلع الاسبوع الماضي في مركز لاحتجاز المهاجرين في صنعاء “بعشرات القتلى وبإصابة أكثر من 170 شخصًا بجروح خطيرة”، وجلهم من الجنسية الاثيوبية.

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الثلاثاء أمام مجلس الأمن إلى إجراء “تحقيق مستقل” في حريق أودى بحياة عشرات المهاجرين، معظمهم من الإثيوبيين، الأسبوع الماضي في صنعاء.

وفي إشارة إلى “حريق مروع وغير عادي” في أحد مراكز الاحتجاز، قال “يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل في أسباب الحريق” مؤكداً أنه تسبب “بعشرات القتلى وبإصابة أكثر من 170 شخصًا بجروح خطيرة”.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قالت في وقت سابق أن "مهاجرين لقوا حتفهم وأصيب العشرات بجروح، إثر اندلاع حريق في مركز إيواء في العاصمة اليمنية".

وأكدت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية في وقت لاحق أن "العاصمة صنعاء شهدت تشييع جثامين 43 إثيوبيا قضوا في حادث الحريق المؤسف بمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين".
 

كلمات دالة:اليمنحركة انصار الله الحوثيةالامم المتحدةمارتن غريفيثحريق مركز المهاجرين في صنعاء

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