المتطرفون يجتاحون اوربا

قدرت تقارير امنية غربية عدد المتطرفين المتسللين الى الاراضي الاوربية باكثر من 20 الف شخص

وقالت ان هناك صعوبة في التعرف عليهم او تحديد هويتهم خاصة وان هؤلاء يتحصنون بطلب اللجوء السياسي والانساني

وقال ممثل إدارة الاستخبارات العامة لدى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، اللواء سيرغي كوفاليوف في مؤتمر الامن المقام في موسكو انهم ينشرون أفكار التطرف وتشكيل خلايا ارهابية وتامين مساعدات غطاء مالي وكانت موسكو قد اعلنت قبل ايام عن تفكيك خلايا ارهابية تابعة لداعش كانت تخطط للقيام بعمليات ارهابية في الشيشيان

وذكر كوفاليوف أن معظم المهاجرين يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي قادمين من الدول الإفريقية، في مقدمتها الكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو ومالي ونيجيريا والصومال وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى وإريتريا.