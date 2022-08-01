المحادثات الاسرائيلية الروسية بشأن الوكالة اليهودية تصل الى طريق مسدود

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاثنين، ان المحادثات التي أجراها وفد قانوني اسرائيلي في موسكو مع مسؤولين في وزارة العدل الروسية بشأن قرار وقف انشطة الوكالة اليهودية في روسيا "وصلت الى طريق مسدود".

واوضحت الصحيفة ان "الاجتماع جرى صباح الاثنين بين موظفين عموميين وليس مع مسؤولين سياسيين يملكون القرار. ولهذا، وكما كان متوقعا، فقد كان الاجتماع تقنيا بحتا، وبحث الانعكاسات القانونية لتشريعات الخصوصية الروسية".

ونقلت عن مسؤول مطلع على المحادثات قوله ان "الامل كان في ان يبدر تلميح من الروس بخصوص الاتجاه الذي يمكن ان يساعد الاسرائيليين على فهم ما يمكن ان يفعلوه من اجل انقاذ الوكالة اليهودية من التسييل. للاسف، لم يحدث هذا. ولم يتم تحديد موعد لجولة محادثات جديدة".

وقال الكاتب ومعلق الشؤون السياسية في موقع "والا" هو أنّ الموضوع يمكن أن يحلّ فقط على المستوى السياسي".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت في وقتٍ سابق الاثنين أنّ "الوفد الإسرائيلي لمعالجة ملف الوكالة اليهودية في روسيا سيعقد اليوم اجتماعاً حاسماً في موسكو مع ممثلي وزارة العدل الروسية".

وكانت صحيفة إسرائيلية قد كشفت عن توجيه الحكومة الروسية رسالة إلى الوكالة اليهودية، تطلب منها وقف جميع عملياتها في البلاد.

موقف عقابي

وفي 15 تموز/يوليو الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقّع قانوناً روسياً جديداً يقضي بـ"شلّ المنظمات اليهودية والإسرائيلية"، موضحة أنّ "الخوف هو أنّ القانون الجديد سيخلق وضعاً يستحيل فيه على المنظمات اليهودية والإسرائيلية العمل في روسيا".

ويرى محللون أن رغبة موسكو في إغلاق الوكالة اليهودية للهجرة هي إجراء عقابي، ردا على موقف رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد من الحرب في أوكرانيا.

وطلبت وزارة العدل الروسية حل الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا والتي تتعامل بشكل خاص مع الهجرة إلى إسرائيل، حسب ما أعلنت محكمة في موسكو الخميس.

وأكد لابيد، الخميس، عزمه إرسال وفد إلى روسيا الأسبوع المقبل، وأضاف «سنواصل العمل من خلال القنوات الدبلوماسية لضمان عدم توقف النشاط المهم للوكالة اليهودية». لافتًا إلى أن «الجالية اليهودية في روسيا تربطها أواصر عميقة بإسرائيل وتبرز أهميتها في كل نقاش دبلوماسي مع القيادة الروسية».

وتُعنى الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا، والتي تأُسّست عام 1929، بتنظيم هجرة ذوي الأصول اليهودية إلى إسرائيل. وبدأت نشاطاتها في روسيا في عام 1989، قبل عامين من سقوط الاتحاد السوفيتي الذي تعود إليه أصول أكثر من مليون شخص في إسرائيل اليوم.