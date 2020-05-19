المحكمة العليا في السلفادور تقضي بتعليق حالة الطوارئ

قضت المحكمة العليا في السلفادور بتعليق فوري لسريان حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس نجيب أبو كيلة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وجاء هذا الحكم في أعقاب قرار الرئيس بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما السبت الماضي دون موافقة الكونغرس.

وتقضي حالة الطوارئ بتطبيق إغلاق صارم في البلاد، بما في ذلك إغلاق المدارس وحظر التنقل في بعض المناطق.

ووصف أبو كيلة حكم المحكمة بـ "عمل غير مسبوق"، مؤكدا أنه كان من حقه إصدار الأمر بتمديد حالة الطوارئ، حيث أعرب مسؤولون في البلاد عن مخاوفهم من استمرار فيروس كورونا بالتفشي.

وسجل البلد الصغير 1338 حالة إصابة بالفيروس و30 حالة وفاة بسببه.(رويترز)