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المخابرات الروسية: محاولة انقلاب في البلاد

تاريخ النشر: 23 حزيران / يونيو 2023 - 10:21
قال نائب قائد القوات الروسية بأوكرانيا: يمكن حل المشاكل بالطرق السلمية وتحت قيادة القائد العام للقوات الرئيس بوتين
قال نائب قائد القوات الروسية بأوكرانيا: يمكن حل المشاكل بالطرق السلمية وتحت قيادة القائد العام للقوات الرئيس بوتين

افادت انباء بأن القوات الخاصة الروسيه بدأت عمليه خاصه للقبض على زعيم فاغنر بعد إعلانه التمرد ضد موسكو حيث قال زعيم فاعنر  يفغيني بريغوجين : نحن الآن في طريقنا إلى موسكو متوعدا بتعليق وزير الدفاع الروسي في ساحات القصر الأحمر وسط موسكو 

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وقال يفغيني بريغوجين سأعيد العدالة للجيش و روسيا في الوقت الذي اعلنت مصادر امنية روسية انه أهم الأشياء في موسكو تم وضعها تحت حماية متزايدة ، وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة.وقالت  وضعت جميع المرافق الأكثر أهمية وسلطات الدولة ومنشآت البنية التحتية للنقل تحت حماية معززة". وتم تنبيه وحدات OMON و SOBR التابعة للحرس الروسي.

واعلن جهاز المخابرات الروسي عن محاولة انقلاب جارية في البلاد وتحدث مصادر عن وضع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في حالة تأهب بالعاصمة موسكو . الى جانب اقامة حواجز بين العاصمة الروسية موسكو وروستوف 

وتزعم تقارير غربية عن تحرك أرتال قوات فاغنر الروسية من أوكرانيا صوب روسيا ونقلت عن مصادر قوات فاغنر أن لا جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ولا سيروفيكين قادرين على إيقاف ما بدأ ..

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فيما اعلنت الاجهزة العسكرية والامنية الروسية هيئة الأركان العامة الروسية، جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، لجنة التحقيق الروسية، ان تصريحات بريغوجين وأفعاله "طعنة في ظهر الجيش الروسي فيما قال نائب قائد القوات الروسية بأوكرانيا: يمكن حل المشاكل بالطرق السلمية وتحت قيادة القائد العام للقوات الرئيس بوتين

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