المشيشي في حالة "مستقرة" بعد تشخيص إصابته بكورونا

وصفت أعراض إصابة المشيشي بكورونا بأنها خفيفة، لكونه تلقّى جرعتين من التلقيح قبل الإصابة.

قال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي السبت، أن الحالة الصحية لرئيس الحكومة هشام المشيشي مستقرة، وذلك بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، يوم الجمعة.

وأضاف أن المشيشي يستمر في مباشرة أعماله على رأس الحكومة عن بعد، مؤكدا أن أعراض إصابته بكورونا كانت خفيفة، لكونه تلقّى جرعتين من التلقيح قبل الإصابة.

وأكّد فوزي مهدي أن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، لا يحمي من الإصابة، لكنّه ”يمنع الوصول إلى تعكر الحالة الصحية“.

وكانت رئاسة الحكومة التونسية، أعلنت مساء الجمعة، إصابة هشام المشيشي بفيروس كورونا.

وأفادت، في بيان لها، ”بأنه تبعا للتحاليل الدورية التي يجريها رئيس الحكومة، ثبت إصابته بفيروس كوفيد 19؛ ما استوجب تعليق كافة لقاءات عمله المقررة مسبقا“.

وبحسب البيان، ”سيواصل المشيشي القيام بأعماله عن بعد بطريقة لا تؤثر على السير العادي للعمل الحكومي، مع مراعاة كافة المحاذير الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية“.

والخميس قال عضو اللجنة العلمية في تونس، أمان الله المسعدي، إن الوضع الوبائي في البلاد أصبح كارثيا وإن "موجة تسونامي كورونا" تضرب تونس مع ارتفاع كبير للإصابات واقتراب أقسام الإنعاش من الامتلاء.

وسجلت تونس حتى الآن نحو 395 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 14406 حالات وفاة جراء المرض.