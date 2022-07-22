مصدر لـ البوابة: المعارضة الايرانية تؤجل مؤتمرها بسبب تهديدات ارهابية

اعلنت المعارضة الايرانية (مجاهدي خلق) عن تأجيل مؤتمرها الذي كان سينطلق يومي السبت والاحد القادمين في البانيا بسبب تهديدات امنية وهجمات ارهابية محتملة

وقالت مصادر في المعارضة الايرانية لـ البوابة انه تقرر "تأجيل مؤتمر إيران الحرة في أشرف الثالث 2022" الذي كان من المقرر عقده يومي 23 و 24 يوليو/تموز في أشرف الثالث حتى إشعار آخر بتوصية من الحكومة الألبانية ولأسباب أمنية والتهديدات والمؤامرات الإرهابية.

وكانت مصادر اكدت لـ البوابة ان المؤتمر سيحث المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حاسم، وفرض المزيد من العقوبات ضد سياسة احتجاز الرهائن من قبل النظام في طهران ، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتصنيع الأسلحة النووية

واشارت المصادر لـ البوابة ان عدد الحضور سيزيد عن 1000 شخصية سياسية، بما في ذلك مئات المشرعين من ست قارات في أشرف 3 مباشرة أو متصل عبر الإنترنت ، كما اكدت مشاركة ما لا يقل عن 35 من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب من الحزبين الأمريكيين، (الديمقراطي والجمهوري) وعشرات الرؤساء السابقين ورؤساء الوزراء السابقين، وعشرات من كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين، واثنين من القادة السابقين في الناتو، وعدد كبير من الوزراء السابقين من أوروبا والولايات المتحدة.

وستنضم عدة آلاف من وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI / MEK) من جميع محافظات إيران يوم السبت 23 يوليو / تموز 2022 إلى "القمة العالمية لإيران الحرة 2022: إيران على شفا التغيير، مفتاح المقاومة إلى النصر"، عبر الإنترنت بحسب منظمي القمة.

وستعقد القمة التي تستمر يومين في أشرف 3، موطن عدة آلاف من أعضاء مجاهدي خلق في ألبانيا، يومي 23 و 24 يوليو.

ودعمًا للمقاومة الإيرانية، ستحث القمة العالمية لإيران الحرة 2022 الولايات المتحدة وأوروبا على التخلي عن أي تنازلات للنظام الايراني الحاكم ، واعتماد سياسة حاسمة، وتحديداً فرض عقوبات أكبر في مواجهة سياسة احتجاز الرهائن والابتزاز التي يتبعها النظام