المغرب: إدانة سويسري بالسجن 10 سنوات على خلفية مقتل سائحتين

أدانت محكمة الاستئناف بسلا (قرب العاصمة المغربية الرباط)، مواطنا سويسريا بالسجن النافذ 10 سنوات، “لارتباطه بمنفذي جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين ديسمبر الماضي”.

وفي 17 ديسمبر 2018 ، أعلنت السلطات المغربية، العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين تحملان آثار عنف بالعنق باستعمال السلاح الأبيض.

والسائحتان هما نرويجية ودنماركية، وتم العثور على جثتيهما قرب جبل توبقال (أعلى قمة في المملكة)، في إقليم الحوز (وسط).

وقالت وكالة المغرب الرسمية إن “غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قضت، الخميس بالسجن النافذ 10 سنوات في حق مواطن سويسري لارتباطه بمنفذي جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين يوم 17 ديسمبر الماضي بإقليم الحوز”.

ووجهت المحكمة للسويسري تهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والاشادة بتنظيم إرهابي وبأفعال إرهابية وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية”.

وبلغ عدد الموقوفين المشتبه بضلوعهم في قتل سائحتين أجنبيتين 22 شخصًا.

(الأناضول)