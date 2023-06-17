المغرب تدعم اسرائيل بموظفي القطاع الطبي وتسهل اجراءات التاشيرة

وقعت المملكة المغربية ودولة الاحتلال الاسرائيلية على مجموعة من الاتفاقيات من بينها إنشاء فرق عمل لتشجيع استقدام العمالة المغربية إلى قطاعي التمريض والإنشاءات في دولة الاحتلال.

ووقع الاتفاقيات التطبيعية وزير الداخلية والصحة موشيه أربيل مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، في الرباط، في ضوء التوقعات بارتفاع عدد السياح الإسرائيليين الى المغرب لـ 3 اضعاف الامر الذي دفع الطرفين الى مناقشة تسهيل التأشيرات المتبادلة.

وتقول تقارير عبرية من بينها صحيفة يديعوت أحرونوت، أن “الوزير الاسرائيلي أربيل قرر مع نظيره المغربي تشكيل فرق عمل تعنى بالترقية لاتفاقية استقدام العمالة الوافدة من المغرب، في مجالات التمريض والإنشاء، كما أنهما ناقشا تسهيل التأشيرات المتبادلة بينهما، على خلفية توقع وزارة السياحة المغربية وصول 200 ألف إسرائيلي إلى المملكة هذا العام”.

وكانت المغرب في البداية قد رفضت التوقيع على اتفاقية اقترحتها وزيرة الداخلية السابقة أييليت شاكيد حيث ناقشت إجراءات مماثلة مع المغرب، أما اليوم فهما يحاولان استئناف العمل بها، خاصة بعد زيارة سبعون ألف سائح إسرائيلي المغرب، أما هذا العام، فقد قفزت توقعات وزارة السياحة المغربية لوصول العدد إلى مائتي ألف سائح إسرائيلي”.

وعلى ضوء ذلك فان “الجانبين يعملان على تعزيز تسهيل إصدار التأشيرات، والإسراع في تطوير التأشيرة الإلكترونية وزيادة عدد الرحلات المباشرة، والتعاون بين السلطات المحلية"