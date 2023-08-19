المغرب لن يحضر اجتماع بريكس وينفي طلبه الانضمام للمجموعة

نفى مصدر دبلوماسي مغربي تقدم بلاده بطلب للانضمام الى مجموعة دول بريكس او نيتها حضور قمة المجموعة المزمعة في جنوب افريقيا، بحسب ما نقلته عنه وكالة المغرب العربي للانباء السبت.

وكان وزير خارجية جنوب أفريقيا لأنيل سوكلال قال في وقت سابق هذا الشهر ان هناك مجموعة من الدول تسعى للانضمام الى مجموعة الاقتصادات الناشئة التي تضم الى جانب جنوب افريقيا كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين.

واوردت وكالة المغرب العربي للانباء تصريحا لمصدر دبلوماسي لم تكشف هويته انتقاده الاعلان الجنوب افريقي، قائلا ان هذا البلد اعطى نفسه مرة اخرى حق الحديث، ودون استشارة مسبقة، عن ا لمملكة وعن علاقته بدول المجموعة.

ومن المقرر ان يجري بحث التوسع المحتمل للمجموعة في القمة المقبلة، والتي اكدت جنوب أفريقيا إن دولا عديدة يزيد عددها على الاربعين عبرت عن رغبتها في الانضمام اليها.



وتوترت العلاقات بين المغرب وجنوب افريقيا على خلفية الدعم الدبلوماسي من الاخيرة لجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر وتسعى الى إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية.

ومن جانبه، يؤكد المغرب ان الصحراء الغربية جزء من أراضيه، ويبدي انفتاحا ازاء منحها حكما ذاتيا موسعا.

واكدت الوكالة المغربية ان المملكة لن تحضر اجتماع بريكس المقبل، متهمة جنوب افريقيا بانها تتبع نهجا عدائيا مطلقا تجاه الرباط.

وقالت ان جنوب افريقيا طالما تعاطت مع المغرب في ما يتعلق بقضية الصحراء الغربية عبر مواقف سلبية ودوغمائية.

وفي الوقت نفسه، فقد اكدت الوكالة ان المغرب يرتبط مع اعضاء المجموعة الاربعة الاخرين، وفي مقدمتهم روسيا والصين، بعلاقات ثنائية هامة، وباتفاقات شراكة استراتيجية مع ثلاثة منها.

وتستضيف جوهانسبورغ قمة بريكس في الفترة ما بين 22 و24 آب/أغسطس الجاري.

وكانت وزيرة الخارجية والتعاون بجنوب إفريقيا ناليدي باندور، ذكرت قائمة بالدول التي قالت انها طلبت الانضمام الى المجموعة، وهي:

الجزائر والبحرين وبيلاروس والأرجنتين وبنغلاديش وبوليفيا وهندوراس ومصر وإندونيسيا وإيران ونيجيريا وفلسطين وكازاخستان والكويت والسعودية والسنغال وتايلاند والإمارات وفنزويلا وفيتنام وكوبا وإثيوبيا، اضافة الى المغرب.