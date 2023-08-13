المغرب يسجل درجة حرارة قياسية جديدة تجاوزت 50 مئوية

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب تسجيل درجة حرارة قياسية بلغت 50,4 مئوية في مدينة اغادير الساحلية جنوبي المملكة، في رقم هو الاعلى على الاطلاق في تاريخ البلاد.



واكدت المديرية في بيان ان هذه اول مرة تتجاوز فيها الحرارة في المغرب الـ50 درجة مئوية، علما ان اعلى درجة سابقة تم تسجيلها كانت بلغت (49,9 مئوية) وتم تسجيلها في مدينة السمارة في الصحراء الغربية في 13 تموز/يوليو.

وتشهد انحاء المغرب منذ مطلع الصيف موجات حر متتالية تجاوز الحرارة معها المعدل الشهري بما بين خمس درجات و13 درجة خصوصا يومي الجمعة والسبت.

وقالت مديرية الارصاد ان كتلا هوائية حارة وصاعدة وصلت الى المغرب من الصحراء الكبرى تسببت في ما تسمى ظاهرة الشركي التي ينجم عنها جو شديد الحرارة.

وشهدت الايام الاخيرة حريقي غابات في محيط طنجة وشرقا قرب إقليم تازة بفعل موجة الحر.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية تسجيل موجة حر تتراوح ما بين 40 و48 درجة من اليوم الأحد إلى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعدد من أقاليم المملكة.#المغرب #موجة_حر #المديرية_العامة_للأرصاد_الجوية pic.twitter.com/rmtinH2Oxt — Hespress هسبريس (@hespress) August 13, 2023





ورغم محدوديتها، لكن الحرائق اتت على مئات الهكتارات وتسببت باضرار واسعة من الغابات الحرجية بعدما اججتها رياح قوية.

وسجل الشهر الماضي مستوى قياسيا في العالم لاكثر الاشهر حرا على الاطلاق، وبفارق 0,33 درجة مئوية عن تموز/يوليو العام الماضي، بحسب المرصد الأوروبي للتغيّر المناخي "كوبرنيكوس".

كما ان هذا الشهر هو رابع اكثر اشهر تموز/يوليو حرا المسجل في المغرب منذ 62 عاما.

ومن المتوقع ان تنكسر حدة الموجة الحالية خلال الايام القليلة المقبلة وفقا للمديرية العامة للأرصاد الجوية.

وبات سكان النصف الشمالي من الكرة الارضية يعيشون على صفيح ساخن حرفيا في ظل موجات حر متتالية سجلت فيها درجات قياسية منذ مطلع الصيف.

وتعد هذه الموجات احدى اخطر تجليات ظاهرة الاحتباس الحراري الاخذة اثارها في التفاقم بصورة متسارعة حول العالم.

والمناخ المتطرف الذي تشهده انحاء عدة في العالم منذ سنوات يعزوه الخبراء الى التغير المناخي الذي يتسبب خصوصا في زيادة شدة العواصف والامطار في بعض المناطق والجفاف في مناطق اخرى.