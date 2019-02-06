"المقاومة الشعبية" بدرعا تفجر حاجزا للنظام السوري (فيديو)

بثت صفحات للثورة السورية، مقطعا مصورا لعملية تفجير حاجز تابع للنظام السوري بدرعا، قالت: إن "المقاومة الشعبية" نفذتها أمس.



وأشارت الصفحات إلى أن التفجير، استهدف نقطة للأمن العسكري التابع للنظام، في بلدة نمر في درعا، والتي تسلمها قبل أشهر بعد اتفاق، على إخراج كافة مقاتلي المعارضة، والفصائل إلى الشمال السوري.



ويظهر في المقطع عنصران للنظام داخل النقطة، قبل أن يتم تفجيرها بالكامل، فيما لم تعرف حصيلة التفجير.



وكانت مصادر تابعة للمعارضة، أفادت أن مجموعات تنشط بشكل سري ومحدود في مناطق النظام السوري، لتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير نوعية ضد ضباط وعناصر النظام.