المقداد: اتصالات أوروبية لفتح سفاراتها في دمشق

العاصمة السورية دمشق

أكد نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد وجود اتصالات من قبل دول أوروبية بخصوص إعادة فتح سفاراتها في دمشق، مشيرا إلى لقاءات تجري في سوريا وخارجها بهذا الشأن

وقال المقداد أن حكومة بلاده "فعلت" اتصالاتها مع الأكراد "في ضوء التدخل التركي"، منوها بأنه لا مناص من الحوار مع الفصائل الكردية.

وعبّر المقداد في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأربعاء عن تفاؤله بشأن المفاوضات مع الأكراد الذين يسعون للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية في إطار الجهود الرامية إلى التصدي للحملة العسكرية التركية الجديدة على مناطقهم في الشمال السوري.

مع ذلك، أشار المقداد إلى أن "التجارب السابقة" مع الأكراد لم تكن "مشجعة"، لكنه أعرب عن ترحيبه بالتصريحات الأخيرة الصادرة عن القوات الكردية والتي أكدت فيها أنها جزء من سوريا وأن الظروف باتت مواتية للعودة إلى أحضان الدولة السورية.

وأضاف المقداد: "لذلك أنا متفائل دائما.. نشجع تلك الجماعات السياسية على أن تكون مخلصة في الحوار الذي يحدث الآن بين الدولة السورية وهذه الجماعات مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يوجد بديل لذلك".

كما أعرب نائب وزير الخارجية السورية عن قناعته بأن القوات الأجنبية الموجودة في بلاده ستغادر قريبا.

واعتبرت حركة المجتمع الديمقراطي الكردية تصريحات فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري إيجابية.

وصرّحت الحركة رداً على تصريحات المقداد: تصريحات المقداد إيجابية وما قاله إيجابي، ونتمنى أن تتفعل قنوات الاتصال ونصل إلى نتائج عملية.

عملنا منذ بداية الأزمة للحفاظ على وحدة سوريا ومصّرون على ذلك وقمنا بواجبنا الوطني في حماية وحدة سوريا والوقوف في وجه الإرهاب والاحتلال التركي.