المكسيك تعلن خفض تدفق المهاجرين نحو الولايات المتحدة 74%

أعلنت المكسيك، الأربعاء، خفضها تدفقات المهاجرين غير القانونيين باتجاه الولايات المتحدة بنسبة 74,5% منذ شهر مايو/أيار 2019، تاريخ عرض خطتها لمعالجة المسألة.

وأعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو ابرارد على هامش المؤتمر الصحافي الصباحي لرئيس البلاد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أنّ “أرقام الذين يعبرون الحدود باتجاه الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 74,5%”.

وذكر أن عدد المهاجرين غير النظاميين بلغ في مايو الماضي 144 ألفًا و116 شخصًا، وهذا الرقم انخفض الآن إلى 34 ألفًا و200 شخص.

وأضاف “اليوم لدينا نتائج ايجابية، ليس لأن الأمر يتعلق فقط بخفض التدفق غير القانوني، وهو الهدف الرئيس، وإنّما ايضاً لأنّ الأشخاص المتواجدين على التراب الوطني في أمان”.

وأوضح أنّ المكسيك منحت 60 ألف وظيفة لمهاجرين متواجدين على أراضيها، مضيفًا “الهدف ليس أن يطلب هؤلاء مأوى، وإنّما الحد من الاحتمال المرتفع جدا في أن يقرروا الهجرة”.

ومنذ أكتوبر/تشرين أول 2018، تواجه الولايات المتحدة تدفقا للمهاجرين غير القانونيين باتجاه حدودها مع المكسيك، ما أثّر سلبا على العلاقات بين واشنطن ومكسيكو.

وفي حزيران/يونيو الماضي، هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على المنتجات الآتية من المكسيك في حال امتنعت الحكومة المكسيكية عن وضع حد لتدفق المهاجرين، الذين يتحدرون بغالبيتهم من دول مثل غواتيمالا والسلفادور وهندوراس.

وتحت الضغط، نشرت المكسيك أكثر من 25 ألف جندي بين حدودها الجنوبية حيث يصل غالبية المهاجرين، وحدودها الشمالية مع الولايات المتحدة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نشر الجيش الأمريكي 5900 جندي على حدوده مع المكسيك، ضد موجة المهاجرين. (الأناضول)