المكسيك مستعدة لمنح اللجوء لرئيس البيرو المعزول

أعلنت المكسيك الاستعداد لمنح اللجوء لرئيس بيرو المعزول بيدرو كاستيليو.

وكانت الشرطة في البيرو قوات الأمن اعتقلت الرئيس بيدرو كاستيلو وأطلقت عليه لقب "الرئيس السابق"، بعد قليل من اعلان الأخير حل البرلمان وفرض حالة الطوارئ في البلاد.

وأفاد مارسيلو إبرارد وزير خارجية المكسيك، عن استعداد بلاده لمنح اللجوء لبيدرو كاستيليو رئيس بيرو المعزول.

مشيرا إلى أن المكسيك لم تتلق أي طلب بهذا الصدد بعد، قائلا: "نحن نتخذ موقفا إيجابيا من منح اللجوء، لكن أحدا لم يتقدم بهذا الطلب. ولا أعتقد أننا سنعارض ذلك في حال طلبه منا، وبإمكاننا النظر إلى ذلك بشكل إيجابي".