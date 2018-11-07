الملك سلمان يدشن ويفتتح أكثر من 600 مشروع في السعودية

أعلنت السلطات السعودية أن مدينة حائل ستمثل المحطة الثانية من جولة الملك سلمان

أعلنت الرياض أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، دشن وافتتح، خلال زيارته إلى منطقة القصيم في إطار جولته الداخلية غير المسبوقة، أكثر من 600 مشروع تنموي في مجالات متنوعة.

وأوضحت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن المشاريع، التي جرت مراسم تدشينها وافتتاحها اليوم الأربعاء في قصر الوادي بالقصيم وسط المملكة، "تشمل جوانب تنموية وتعليمية وإسكان وطرق وبيئة ومياه وكهرباء وخدمات عامة إلى جانب مشاريع اقتصادية حكومية بتكلفة إجمالية تتجاوز 16 مليار ريال "، ما يساوي حوالي 4.3 مليارات دولار.ь

وذكر أمير منطقة القصيم، فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، في حديث لـ"واس"، أن إجمالي قيمة المشاريع التي افتتحها العاهل السعودي يصل إلى أكثر من 12 مليارا و151 مليون ريال، فيما تبلغ قيمة المشاريع الجديدة التي دشنها الملك سلمان أكثر من 4 مليارات و200 مليون ريال.

وشدد الأمير فيصل بن مشغر على أن تلك المشاريع شملت جميع مدن ومحافظات ومراكز منطقة القصيم".

ووصل العاهل السعودي الثلاثاء إلى القصيم في مستهل جولة مناطقية وصفتها وسائل الإعلام المحلية بالتاريخية ومن المتوقع أن "يقف خلالها على أحوال المواطنين متلمسا احتياجاتهم، ويدشن مشاريع تنموية مهمة، تأكيدا على التنمية الشاملة المستدامة والمتوازية للمناطق كافة"، حسبما نقلته صحيفة "عكاظ".

وهذه أول جولة داخلية يقوم بها الملك سلمان منذ توليه العرش مطلع عام 2015.

وأعلنت السلطات السعودية سابقا أن مدينة حائل ستمثل المحطة الثانية من جولة الملك سلمان.