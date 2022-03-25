  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. الملك عبدالله الثاني يستضيف السيسي وبن زايد والكاظمي في العقبة

الملك عبدالله الثاني يستضيف السيسي وبن زايد والكاظمي في العقبة

منشور 25 آذار / مارس 2022 - 02:10
الملك عبدالله الثاني يستضيف السيسي وبن زايد والكاظمي في العقبة

استضاف الملك عبدالله الثاني، في العقبة جنوبي الاردن الجمعة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بحسب ما ذكرته قناة "المملكة".

واضافت القناة ان اللقاء تناول "سبل تطوير العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة".

وتابعت ان اللقاء حضره "سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات".  

ويأتي اللقاء بعد أيام على لقاء ثلاثي جمع السيسي وبن زايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في شرم الشيخ.

كما يأتي قبيل جولة يبدأها السبت وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في المنطقة وتشمل إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر.

كلمات دالة:الاردنمصرالعراقالاماراتالملك عبدالله الثانيعبد الفتاح السيسيمصطفى الكاظميمحمد بن زايد آل نهيان

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...