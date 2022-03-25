الملك عبدالله الثاني يستضيف السيسي وبن زايد والكاظمي في العقبة

استضاف الملك عبدالله الثاني، في العقبة جنوبي الاردن الجمعة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بحسب ما ذكرته قناة "المملكة".

واضافت القناة ان اللقاء تناول "سبل تطوير العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة".

وتابعت ان اللقاء حضره "سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات".

ويأتي اللقاء بعد أيام على لقاء ثلاثي جمع السيسي وبن زايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في شرم الشيخ.

كما يأتي قبيل جولة يبدأها السبت وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في المنطقة وتشمل إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر.