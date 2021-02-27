المنفي يزور مدن الجنوب الليبي

بالتزامن مع تلقيه دعما فرنسيا، وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد المنفي، ونائباه، عبدالله اللافي وموسى الكوني، السبت، إلى مدينة سبها في زيارة هي الأولى من نوعها إلى الجنوب الليبي منذ اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

المنفي يجول على المدن الليبية

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات التي يجريها المنفي بمختلف المدن والمناطق في ليبيا، شملت بنغازي والبيضاء وطبرق في الشرق، والعاصمة طرابلس في غرب البلاد، لبحث توحيد المؤسسات والاطلاع على المشاكل التي تعاني منها تلك المناطق.

وفي جانب آخر، دعا مجلس النواب الليبي لعقد جلسة في الـ 8 من مارس في مدينة سرت لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة.

وأشار المجلس إلى أنه في حال تعذر ذلك سيكون مكان انعقاد الجلسة، المقر المؤقت لمجلس النواب في مدينة طبرق في الزمان المُحدد ذاته.

وطالب البرلمان اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” بالرد عليه بشكل رسمي وبوقت كاف قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة

دعم فرنسي

وقد أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان دعم بلاده الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة في قيادة الانتقال السياسي حتى انتخابات 24 ديسمبر القادم.

وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان أن لودريان أكد لرئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة دعم فرنسا الكامل في مهمة استكمال الانتقال الذي عهد إليهما عبى ملتقى الحوار السياسي الليبي، ورغبة فرنسا في استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة ووحدتها واستقرارها وعلى أهمية تشكيل حكومة تمثيلية وذات مصداقية لتنظيم الانتخابات بنجاح.