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الموصل: البابا فرنسيس يتجول في الأحياء المدمرة.. ويطلق حمامة سلام (صور)

منشور 07 آذار / مارس 2021 - 11:45
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس خلال القائه كلمة في مدينة الموصل

تجول البابا فرنسيس، اليوم الأحد، في مدينة الموصل شمال العراق، بسيارة صغيرة عابرا فيها الأحياء وسط الركام، الذي خلفته الحرب ضد تنظيم داعش.

البابا فرنسيس في الموصل

وبعد إلقاء كلمته في "حوش البيعة" تجول البابا فرنسيس بسيارة صغيرة مكشوفة في أجزاء من مدينة الموصل القديمة التي شهدت معارك ضارية خلال فترة تحريرها من تنظيم "داعش" عام 2017.

وأطلق البابا فرنسيس، حمامة سلام من "حوش البيعة" في الموصل، حيث كان هذا المكان سجنا تابعا لتنظيم "داعش" خلال احتلاله للمدينة.

البابا فرنسيس يطلق حمامة سلام

وظهر البابا وهو يمسك بحمامة بيضاء قبل أن يطلقها بعد إلقاء كلمته أمام أتباع مختلف الديانات في مدينة الموصل التي خضعت لسيطرة تنظيم "داعش" بين عامي 2014 - 2017.

 

البابا فرنسيس يتجول بين ركام الحرب في الموصل

 

 

 

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