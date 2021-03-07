الموصل: البابا فرنسيس يتجول في الأحياء المدمرة.. ويطلق حمامة سلام (صور)

تجول البابا فرنسيس، اليوم الأحد، في مدينة الموصل شمال العراق، بسيارة صغيرة عابرا فيها الأحياء وسط الركام، الذي خلفته الحرب ضد تنظيم داعش.

وبعد إلقاء كلمته في "حوش البيعة" تجول البابا فرنسيس بسيارة صغيرة مكشوفة في أجزاء من مدينة الموصل القديمة التي شهدت معارك ضارية خلال فترة تحريرها من تنظيم "داعش" عام 2017.

وأطلق البابا فرنسيس، حمامة سلام من "حوش البيعة" في الموصل، حيث كان هذا المكان سجنا تابعا لتنظيم "داعش" خلال احتلاله للمدينة.

وظهر البابا وهو يمسك بحمامة بيضاء قبل أن يطلقها بعد إلقاء كلمته أمام أتباع مختلف الديانات في مدينة الموصل التي خضعت لسيطرة تنظيم "داعش" بين عامي 2014 - 2017.