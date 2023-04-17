النخاله: "اسرائيل" محاطه بعشرات آلاف الصواريخ

البوابه - هدد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، دولة الاحتلال من مغبة التصعيد في القدس والمسجد الأقصى، مؤكدا وجود عشرات آلاف الصواريخ في غزة ولبنان تحيط بإسرائيل دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وقال النخالة عبر لقاء مع صحافيين عراقيين خلال زيارته الحالية إلى بغداد، إن الشعب الفلسطيني في حالة مواجهة شاملة مع الاحتلال الإسرائيلي وخاصة في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار النخالة إلى تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة، مؤكدا أنها شكلت تهديدا مباشرا لأمن الاحتلال الإسرائيلي.

وبين النخالة أن المقاومة في الضفة وغزة وقوى المقاومة في المنطقة قامت بتشكيل حالة ردع في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

