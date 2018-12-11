النظام السوري يصدر أحكاما بالإعدام بحق قادة فصائل معارضة

ألزم قرار الحكم كلا من المحكومين بدفع مبالغ مالية كبيرة لكل مصاب وتغطية نفقات العلاج

قالت صحيفة الوطن التابعة للنظام السوري، إن محكمة الجنايات في العاصمة دمشق، أصدرت أحكاما غيابية بالإعدام، بحق عدد من قيادات ومسلحي ما قالت إنها "تنظيمات إرهابية ومليشيات مسلحة".

ولفتت الصحيفة إلى أن من بين المحكوم عليهم بالإعدام زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، واسمه "محمد حسين الشرع" وعصام بويضاني زعيم جيش الإسلام، وعبد الناصر شمير زعيم فيلق الرحمن.

وضمت قائمة المحكوم عليهم قرابة 40 شخصا، غالبيتهم من الغوطة الشرقية لدمشق، التي شهدت مجازر عنيفة ارتكبها النظام بحق المدنيين، كان آخرها قصف دوما بالسلاح الكيماوي.

وتضمنت لائحة الاتهامات المدرجة في قرار الحكم "اقتناء المحكومين مواد متفجرة بقصد نشر الذعر، وارتكاب جناية ضد الدولة ما أدى إلى تعدد جرائمهم وشكل خطورة على الدولة والمجتمع".

وشمل قرار الحكم سبعة متهمين من بلدة العبادة بريف دمشق منهم عبادة ديب وأحمد ومحمد محسن، وعمر وأحمد درويش، و9 من بلدة العتيبة، منهم أحمد وماهر الشيخ، ومالك عبد الرحمن، وزياد الكيلاني، و5 من دوما، و5 من جربا.

وألزم قرار الحكم كلا من المحكومين بدفع مبالغ مالية كبيرة لكل مصاب وتغطية نفقات العلاج إضافة إلى تجريدهم وحجرهم مدنيا.