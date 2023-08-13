النيجر: رئيس الحكومة الجديدة يدعو إلى رفع العقوبات عن بلاده

دعا رئيس الحكومة الجديدة في النيجر، علي الأمين الزين، إلى رفع العقوبات التي فُرضت على بلاده من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والتي وصفها بأنها "غير إنسانية وغير عادلة".

تمت مقابلة رئيس الوزراء النيجري مع وفد من رجال الدين من نيجيريا، حيث وصلوا إلى العاصمة نيامي في مهمة وساطة.

وأكد الزين في تصريحاته خلال اللقاء أن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز التقارب بين نيجيريا والنيجر، وأن الوفد القادم من نيجيريا قد نقل رسالة من رئيس نيجيريا إلى نظيره في النيجر.

وشدد رئيس الحكومة النيجرية على ضرورة رفع الإجراءات التي فُرضت ووصفها بأنها غير إنسانية وغير عادلة ولا يمكن قبولها، حيث تتعارض مع مبادئ وقواعد الإيكواس.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس العسكري أعلن في السابع من أغسطس تعيين علي الأمين زين كرئيس جديد للوزراء في النيجر.

قبل توليه منصبه الجديد، شغل الأمين زين منصب ممثل للبنك الإفريقي للتنمية في عدة دول، بما في ذلك تشاد، كما شغل سابقًا منصب وزير الاقتصاد والمالية في حكومة الرئيس محمدو تانجا في الفترة ما بين عامي 2003 و2010.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تم تأجيل اجتماع رؤساء الأركان لدول مجموعة إيكواس لمناقشة الوضع في النيجر، والذي كان مقررًا أن يعقد في العاصمة الغانية أكرا يوم السبت.

وكان من المتوقع أن يجتمع قادة أركان جيوش دول إيكواس في أكرا لبحث الأوضاع، إلا أنه تم تأجيل الاجتماع لأسباب فنية دون تحديد موعد جديد.

تأتي هذه الخطوة في سياق القرار الصادر عن قادة دول إيكواس خلال قمتهم في أبوجا يوم الخميس، والذي دعا إلى نشر "قوة الاحتياط" التابعة للمنظمة لاستعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة بعد إطاحته بانقلاب عسكري في السادس والعشرين من يوليو.

كان قادة الانقلاب في النيجر قد أقدموا على عزل بازوم في السادس والعشرين من يوليو الماضي، فيما يدعي بازوم أنه محتجز كرهينة في مقر إقامته.

