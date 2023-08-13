تأكيدات تركية: الجيش لن يغادر سوريا دون ضمان أمن الحدود

قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن صياغة دستور جديد لسوريا والعمل على تنفيذه يُعتبران خطوة أساسية لتحقيق السلام في هذا البلد المنكوب.

وأكد غولر أن الجيش التركي لن يترك سوريا إلا بعد ضمان أمن حدودها وحماية شعبها.

في مقابلة تلفزيونية، قال غولر أن تركيا تسعى بجدية لتحقيق السلام، ولكنه شدد على وجود نقاط حساسة يجب مراعاتها، وأنه لا يمكن تصور أن تركيا ستنسحب من سوريا قبل ضمان أمن حدودها وسلامة شعبها.

وأعرب عن تفاؤله بأن الرئيس السوري، بشار الأسد، سيظهر رد فعل مسؤول ومدروس في هذا السياق.

كما أكد الوزير التركي أن الرئيس رجب طيب أردوغان يبذل جهودًا كبيرة ومخلصة لتحقيق السلام في سوريا، مشددًا على أهمية التعاون الدولي والجهود المشتركة لاستعادة الاستقرار وإعادة بناء البلاد المنكوبة

وكان الرئيس التركي، قد أكد في وقت سابق، أنه ليس في خططه سحب الجنود الأتراك من سوريا نظرًا لاستمرار التهديد الإرهابي الذي يشكل تهديدًا لبلاده.

وأشار إلى أن الوجود العسكري التركي ما زال ضروريًا لمواجهة هذا التهديد.

وفي سياق متصل، أكدت الحكومة التركية مرارًا على رفضها لأي شروط مسبقة تؤدي إلى بدء مفاوضات مباشرة مع القيادة السورية، وأن ذلك يشمل سحب القوات العسكرية التركية من الأراضي السورية.

جدير بالذكر أن روسيا استضافت في ديسمبر من العام الماضي أول محادثات منذ 11 عامًا بين وزيري دفاع تركيا وسوريا. وكما تم في مايو الماضي عقد اجتماع رباعي ضم وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا، بهدف تخفيف الخلافات بين دمشق وأنقرة والسعي إلى تحقيق تسوية سياسية في سوريا.

