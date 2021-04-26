الهند تستدعي الجيش لمواجهة كورونا وأميركا تعدها بمساعدة عاجلة 

حثت الحكومة الهندية المواطنين على التطعيم والأخذ بأسباب الحذر في الوقت الذي أعلنت فيه المستشفيات والأطباء عجزهم عن مواكبة طوفان المرضى.

أمرت الهند قواتها المسلحة بالمساعدة في التصدي لارتفاع إصابات كورونا، في الوقت الذي تعهدت فيه عدة دول بتقديم مساعدات طبية عاجلة لمحاولة احتواء حالة طارئة تغمر مستشفيات البلاد.

وقال رئيس أركان الجيش الجنرال بيبين راوات، في اجتماع مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إنه سيتم إرسال الأكسجين إلى المستشفيات من احتياطيات القوات المسلحة وأن أفرادا متقاعدين من السلاح الطبي سينضمون إلى المرافق الصحية التي تعالج كوفيد-19.

وقال بيان حكومي إن البنية التحتية الطبية العسكرية ستتاح للمدنيين حيثما أمكن ذلك بعد وصول الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى ذروة قياسية لليوم الخامس.

وصرح مودي بأنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الأزمة، وناقش سلاسل التوريد للمواد الخام والأدوية الخاصة بلقاح كوفيد-19.

وحث مودي جميع المواطنين على التطعيم والأخذ بأسباب الحذر في الوقت الذي أعلنت فيه المستشفيات والأطباء عجزهم عن مواكبة طوفان المرضى.

وفي بعض من أشد المدن تضررا بما فيها نيودلهي لجأ الناس إلى حرق الجثث في منشآت مؤقتة تقدم الخدمات الجنائزية.

وعرضت قناة "إن.دي.تي.في" التلفزيونية لقطات لثلاثة من العاملين بالقطاع الصحي في ولاية بيهار الشرقية يجرون جثة على الأرض لحرقها.

بايدن يعد الهند بمساعدة عاجلة

وفي الغضون، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأن تقدم الولايات المتحدة ”مساعدة عاجلة“ إلى بلاده، التي تواجه تفشيا متسارعا لفيروس كورونا.

وقال البيت الأبيض، في بيان مقتضب بعد مكالمة هاتفية بين بايدن ومودي: إن ”الرئيس وعد بمساعدة أميركية عاجلة للشعب الهندي“، مذكرا بأن واشنطن سبق أن تعهدت بتقديم مساعدة تتضمن خصوصا مكونات لإنتاج لقاحات.

No medicines, no beds, no oxygen and not even respectful cremations or burials. #NoVoteTo_EvilModi#मोदी_का_सिस्टम_ले_डूबाpic.twitter.com/MJCSas5RsI — Preeti Chaudhary (@HryTweet_) April 26, 2021

وبلغت الإصابات في الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة حوالي 353 ألف إصابة، فضلا عن 2812 وفاة، حيث امتلأت المستشفيات بالمرضى وعجزت عن استقبال المزيد، مما دفع الولايات المتحدة ودولا أوروبية للإعلان أمس عن إرسال مساعدات عاجلة.

وضع محزن

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي إن الوضع في الهند "محزن"، مؤكدا أن المنظمة تبذل كل ما في وسعها للمساعدة، حيث أرسلت الآلاف من قوارير الأكسجين والمستشفيات النقالة والمعدات المخبرية، كما نشرت أكثر من 2600 عامل صحي في البلاد.

وبث مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لطوابير طويلة أمام المستشفيات في نيودلهي، حيث ينتظر أصحابها فرصة لتعبئة أسطوانات الأكسجين.

كما بث نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو لمحارق الجثث الجماعية، معبرين عن غضبهم من تعاطي الحكومة مع أزمة كورونا.

واحتج الكثيرون عبر تويتر بعدما دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في تغريدة للتصويت في انتخابات بنغال الغربية، مع احترام قواعد التباعد، مما اعتبره مغردون استهانة بأرواح الضحايا والأزمة الصحية.

وتحت وسم #NoVoteTo_EvilModi، دعا مغردون إلى عدم التصويت لصالح مودي في أي انتخابات مستقبلية، كما انتقدوا الصمت الإعلامي و"خوف" المشاهير والمؤثرين من انتقاد الحكومة، خاصة بعدما وجهت الحكومة إدارة تويتر لحذف أي تفاعلات ضدها.