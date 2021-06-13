توصية أوروبية بعدم إعطاء أسترازينيكا لمن هم فوق الـ60

تعتبر الوكالة لقاح أسترازينيكا آمنا لجميع الفئات العمرية، ومع ذلك، توقفت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن إعطائه للذين تتراوح أعمارهم بين 50 و65 عاما

قال رئيس فريق عمل فيروس كورونا التابع لهيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، ماركو كافاليري، إنه "من الأفضل إعطاء لقاحات الفيروس التي تعمل وفق مبدأ الحمض النووي الريبي" للأشخاص فوق 60 عاما من العمر وتجنب إعطاء لقاح أسترازينيكا لهذه الفئات.

ونقلت رويترز عن كافاليري، الذي كان يتحدث لصحيفة إيطالية، الأحد، قوله إنه "على ضوء توافر هذه اللقاحات، هناك الكثير من الدول تدرس منع إعطاء أسترازينيكا، مثل ألمانيا وفرنسا".

وتعتبر الوكالة الأوروبية للأدوية لقاح أسترازينيكا آمنا لجميع الفئات العمرية، ومع ذلك، توقفت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن إعطائه للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و65 عاما، وقصرت استخدامه على السكان الأكبر سنا، بعد أن سجلت حالات نادرة لتخثر الدم بين من تلقوا هذا اللقاج، خاصة بين الشباب.

وقال كافاليري "كان موقفنا ولا يزال هو أن نسبة المخاطر إلى الفوائد لا تزال مواتية لجميع الفئات العمرية"، مستدركا "لكن مع انخفاض أعداد الإصابات، ومع الأخذ في الاعتبار أن السكان الأصغر سنا هم أقل عرضة للمخاطر المرتبطة بالإصابة فإن من الأفضل استخدام لقاحات الحمض النووي الريبي، مثل موديرنا وفايزر".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يتعين على السلطات الصحية تجنب إعطاء لقاح أسترازينيكا لأشخاص الذين تزيد اعمارهم عن 60 عاما قال كافاليري " نعم".

ذكرت الحكومة الإيطالية، الأحد، انها ستقصر استخدام لقاح أسترازينيكا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما بعد وفاة مراهق تلقى جرعة لقاح بسبب شكل نادر من تخثر الدم.

وتعتبر حالات الجلطات الدموية نادرة لكنها مزعجة في الفئة العمرية الأصغر سنا الذين هم أكثر عرضة لخطر التجلط، وأقل عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 الحاد.

وأثارت حالات تجلط الدم النادرة مخاوف العلماء وأدت إلى تعليق بعض الدول الأوروبية لاستخدام لقاح أسترازينيكا-أكسفورد لفترة بسيطة قبل إعادة استخدامه نظرا لأن "فائدته أعلى بكثير من مخاطره" وفقا لمسؤولي الصحة الأوروبيين.