مقتل أكثر من مئة حوثي خلال ضربات للتحالف في مأرب

واصل التحالف بقيادة السعودية دك معاقل الحوثيين في محافظة مأرب وسط اليمن، حيث اعلن الاحد، مقتل أكثر من 100 منهم في ضربات له بالمحافظة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية أنه "نفذ 19 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف أنه "تم تدمير 14 آلية عسكرية والقضاء على أكثر من 100 عنصر إرهابي"، دون تفاصيل أخرى.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول هذا البيان.

وبوقت سابق الأحد، أعلن التحالف العربي في بيانين منفصلين، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه السعودية.

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، ضاعف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.