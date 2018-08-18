اميركا تجمع 300 مليون من شركاءها لتنمية شمال سورية؟؟
تسعى الولايات المتحدة الاميركية للحصول على 300 مليون دولار من شركائها في التحالف ضد داعش للمساعدة في تحقيق الاستقرار في مناطق بسوريا تم استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية بعد مطالبة الرئيس دونالد ترامب الحلفاء بالمساعدة في تحمل تكاليف الحرب.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستعيد توجيه 230 مليون دولار من التمويل المجمد لأغراض أخرى غير سوريا وأكدت أن الخطوة لا تعني انسحاب واشنطن من الصراع.
واعلنت السعودية عن تبرعها بـ 100 مليون دولار وقالت دمشق في تعليقها ان هذه خطوة تعبر عن دناءة النظام السعودي الحاكم
وكان ترامب قد جمد الأموال في مارس آذار، مهددا بسحب القوات الأمريكية من سوريا، إلى أن يتم إجراء مراجعة لإعادة تقييم دور واشنطن في الحرب الضارية المستمرة منذ سبع سنوات.ولم يتضح ما إذا كانت هذه الأموال ستقنع ترامب بالبقاء.
وعينت الولايات المتحدة الدبلوماسي المحنك وسفيرها السابق لدى العراق جيم جيفري مستشارا لوزير الخارجية مايك بومبيو لشؤون سوريا في مهمة ستتضمن الإشراف على دور الولايات المتحدة في المحادثات الرامية إلى تحقيق انتقال سياسي في سوريا.
وعلى الرغم من أن واشنطن تصر منذ فترة طويلة على ضرورة تنحي الرئيس بشار الأسد فقد قبلت إدارة ترامب على ما يبدو إمكان بقاء الأسد إلى أن تنتهي فترة رئاسته الحالية التي تستمر سبع سنوات في 2021.وسيبقى بريت مكجيرك المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في دوره مع استعداد الولايات المتحدة والتحالف للقضاء على فلول المتشددين في منطقة تقع حول بلدة هجين في شرق سوريا.
اختيار المحرر
أهم العناوين
- شبكات "تجارة الحرب" ما بين النظام والمعارضة في سوريا (معلومات خطيرة)!
- اميركا تقر باستخدام ''الانشطارية''..المعارضة تعتبر القصف لخط الجبهة غير كاف ومؤتمر ''افغانستان'' يطالب بن لادن بالمغادرة
- اسرائيل تواصل الاعتقالات بصفوف الجهاد وتخطط لمضاعفة الاستيطان بالغور
- انتكاسة شديدة لسياسة واشنطن، ملايين المتظاهرين هتفوا بصوت واحد: لا للحرب