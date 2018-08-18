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اميركا تجمع 300 مليون من شركاءها لتنمية شمال سورية؟؟

اميركا تجمع 300 مليون من شركاءها لتنمية شمال سورية؟؟
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