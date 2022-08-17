اميركا تحدد المكان المناسب لرفع الحرس الثوري عن قائمة الارهاب

اعلنت الولايات المتحدة ان رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب خارج مفاوضات فيينا، وذلك ردا على تعليقات إيران على مقترح الاتفاق النووي، وذلك لإنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015 بعد أن دعت طهران واشنطن إلى التحلي بالمرونة.

دراسة المقترحات النهائية

وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للصحافيين في بروكسل: «في الوقت الحالي، نعكف على دراسة «المقترح النهائي» للاتفاق، ونتشاور مع المشاركين الآخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والولايات المتحدة بشأن المضي قدماً».

16 شهرا من المفاوضات

وقدم الاتحاد الاوربي اقتراحات بعد 16 شهرا من المفاوضات الاميركية الايرانية ردت إيران على المقترح في وقت متأخر يوم الاثنين لكن لم تقدم طهران ولا الاتحاد الأوروبي أي تفاصيل بشأن محتوى الرد.

ودعا وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة إلى إبداء المرونة لحل ثلاث قضايا متبقية، مشيراً إلى أن رد طهران لن يكون بالقبول النهائي أو الرفض، وكانت ايران قد تمسكت بمطلب رفع اسم الحرس الثوري الذي يسيطر على الامن والاقتصاد في البلاد من قائمة الارهاب الاميركية

وفي عام 2018، تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الاتفاق النووي الذي أُبرم قبل توليه منصبه، واصفاً إياه بالمتساهل مع إيران، وعاود فرض عقوبات أميركية قاسية، مما دفع إيران إلى البدء في خرق القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم.