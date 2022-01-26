اميركا تسلم روسيا الرد على مقترحاتها بشأن الازمة مع اوكرانيا

سلمت الولايات المتحدة الاميركية ردها على المقترحات الأمنية الخاصة بالازمة الاوكرانية والتي تقدمت بها موسكو، بعد قليل من اعلان واشنطن ارسال طائرات مساعدة امنية وعسكرية الى كييف فيما كانت الى جانب باريس ولندن تهدد بالمزيد من العقوبات على موسكو.

السفير الاميركي في موسكو يسلم الرد

وحل السفير الأمريكي لدى موسكو، جون ساليفان، مساء الأربعاء، في مقر وزارة الخارجية الروسية لتسليم رد واشنطن، حسب صحيفة "كوميرسانت" الروسية ووكالة "بلومبرغ" الأمريكية حيث ان ساليفان سلم الخارجية الروسية الرد الأمريكي الخطي على المقترحات الأمنية.

مقترحات روسية

وسبق أن تقدمت روسيا يوم 17 ديسمبر الماضي بمشروعي اتفاقين مع الولايات المتحدة والناتو حول ملف الضمانات الأمنية الذي أصبح في صلب سلسلة محادثات أجراها الجانبان خلال الأسابيع الأخيرة.

وتشمل هذه القضايا، حسب وزارة الدفاع الروسية، أولا "ضمانات لعدم توسع الناتو شرقا على حساب أوكرانيا وأي دول أخرى"، وثانيا "تحمل التزامات بعدم نشر الصواريخ الأمريكية الجديدة متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، لأن نصب مثل هذه الأسلحة يمكن أن يؤدي إلى تدهور جذري للأوضاع الأمنية في القارة".

وثالثا ترتكز المقترحات الروسية، حسب الوزارة، على "الحد من الأنشطة العسكرية في أوروبا واستبعاد زيادة ما يسمى بمجموعات قوات المرابطة الأمامية".

وفي 21 يناير أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عقب محادثات في جنيف مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أن واشنطن ستسلم ردها على المقترحات الأمنية بشكل خطي قريبا لكنه شدد على رفض بلاده أي مطالب بشأن "سياسة الأبواب المفتوحة للناتو".

ويأتي ذلك على خلفية توتر متصاعد بين روسيا والغرب وسط ادعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية غزو محتملة لأوكرانيا.