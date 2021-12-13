اميركا لن تعاقب جنودها المتورطين بقتل مدنيين افغان

تمسكت الولايات المتحدة الاميركية بقرار عدم معاقبة جنودها المتورطين بقتل مدنيين افغان خلال فترة الاحتلال الاميركي لهذا البلد والذي تم تسجيل عدة عمليات قتل جماعي كان اخرها اثناء عملية الانسحاب حيث ابيدت عائلة افغانية في غارة جوية قالت واشنطن انها استهدفت قافلة لداعش خرسان.

لا عقاب للقتلة الاميركيين

وافادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) امس الإثنين أنه لن تتم معاقبة العسكريين الأميركيين الذين شاركوا في غارة بطائرة مسيّرة أسفرت عن مقتل 10 مدنيين بينهم سبعة أطفال في كابول في نهاية أغسطس الماضي واشارت الى انه لا يوجد ادلة لتحميلهم المسؤولية

وأشار متحدث إلى أنه كان من الواجب النظر في التهديد الكبير التي كان يواجه القوات الأميركية بعد انفجار قنبلة خارج مطار كابول، والذي تسبب بمقتل 13 جنديا أميركيا.

وأضاف "في هذه القضية، وبالنظر إلى الصورة العامة لتلك الغارة بالذات .. لا توجد هناك أسس قوية لبناء قضية تستدعي المحاسبة الشخصية".

تعويضات مالية للضحايا

لكن وزارة الدفاع الأميركية أكدت أنها ستعمل على توفير تعويضات مالية ومنح إقامة للعائلات الضحايا الأفغان الذين قتلوا في الغارة، مؤكدة أنها على تواصل مع إحدى منظمات الإنقاذ التي كان أحد الضحايا موظفا لديها.