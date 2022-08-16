اميركا وزعت قوات النخبة الافغانية على داعش في سورية واوكرانيا

كشف مسؤول روسي بارز عن ان قوات النخبة في الجيش الافغاني السابق والذين فروا من البلاد بعد سيطرة طالبان، قد لجأوا الى اوكرانيا حاليا ويقاتلون في صفوف المرتزقة ضد الجيش الروسي

وكشف مبعوث الرئيس الروسي الخاص الى أفغانستان، ضمير كابولوف، أن أفرادا من القوات الخاصة الأفغانية السابقة انضموا إلى الجماعات القومية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة انباء "نوفوستي" الروسية عن كابولوف إن أفرادا من القوات الخاصة التابعة للنظام السابق فروا من أفغانستان – وهم فروا بأعداد كبيرة والأمريكيون والآخرون لا يأخذونهم رغم الوعود – ينتظرون الحصول على إذن بدخول الولايات المتحدة".

وعبر الدبلوماسي الروسي عن اعتقاده أن الولايات المتحدة، على ما يبدو، لا تنوي السماح بدخولهم، مضيفا أن هذه "طريقة فظة للغاية للأمريكيين".

وتابع: "هؤلاء العسكريون من القوات الخاصة... ينضم جزء منهم إلى تنظيم داعش ويقاتلون في العراق وسوريا. وهذا أمر متوقع برأيي، إذ أنه تكرار للسيناريو العراقي الذي أسفر عن ظهور تنظيم داعش. والجزء الآخر من هؤلاء العسكريين السابقين ينضمون إلى القوميين الأوكرانيين كمرتزقة أي مقابل الأموال، إذ أنهم يحتاجون إلى الأموال. لكن لا توجد هناك أي صلة لذلك بحركة طالبان".