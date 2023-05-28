امير قطر اول المهنئين بفوز اردوغان بالرئاسة التركية

حرص أمير قطر الشيخ تميم بن حمد على ان يكون اول الزعماء الذين هنأوا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على فوزه بولاية رئاسية حديدة في الانتخابات التي جرت الاحد.

وكتب الشيخ تميم في تغريدة عبر حسابه في تويتر مباركا فوز "أخي العزيز رجب طيب أردوغان"، ومتمنيا له التوفيق في ولايته الرئاسية الجديدة، وفي تحقيق ما يطمح له الشعب التركي من التقدم والرخاء.

كما اعرب عن تمنياه لعلاقات قطر وتركيا "القوية مزيداً من التطور والنماء".

أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 28, 2023



وكذلك، هنا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دوليا الرئيس التركي بفوزه في الانتخابات.

وفي تغريدة عبر حسابه في تويتر اعتبر الدبيبة فوز اردوغان بمثابة "تجديد للثقة من الشعب التركي" في اردوغان الذي وضع تركيا في "مصاف الدول المتقدمة".

وحيا رئيس الوزراء الليبي المعارضة التركية على "تمسكها بقواعد الديمقراطية، حتى وإن لم يحالفها التوفيق بالوصول للرئاسة"، متمنيا للشعب التركي "دوام التقدم والازدهار".

أهنئ أخي فخامة الرئيس @RTErdogan بفوزه بدورة رئاسية جديدة. هذا الفوز جاء تجديدا للثقة من الشعب #التركي 🇹🇷 في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس #أردوغان التي وضعت بلاده في مصافّ الدول المتقدمة. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) May 28, 2023

وبدوره ايضا، هنأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الرئيس التركي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، والتي وصفها بانها "عرس ديمقراطي حقيقي".

وفاز اردوغان بولاية رئاسية جديدة بعد تقدمه على منافسه كمال كليتشدار اوغلو بواقع 52.87% مقابل 47.13% بعد فرز 99% من الأصوات بحسب نتائج غير رسمية.

وشهدت تركيا الاحد، جولة اعادة في الانتخابات الرئاسية امتازت بمشارك واسعة من الناخبين الاتراك الذين دعي اكثر من 60 مليونا منهم الى الادلاء باصواتهم لاختيار رئيسهم المقبل.

