انباء عن بدء انسحاب الجيش الاسرائيلي من مخيم جنين

قالت وسائل اعلام عبرية ان الجيش الاسرائيلي بدأ مساء الثلاثاء، الانسحاب من مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، بعد شنه عملية عسكرية وصفت بانها الاوسع منذ سنوات، وخلفت 12 شهيدا وعشرات الجرحى ودمارا هائلا.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست وهيئة البث الاسرائيلية عن مصدر في الجيش قوله ان القوات المشاركة في اجتياح مخيم جنين بدات الانسحاب منه مساء الثلاثاء.

واضاف المصدر ان عملية الانسحاب تجري وسط تجدد للاشتباكات وتبادل اطلاق النار خصوصا حول مستشفى خليل سليمان الحكومي في المخيم.

وأشار إلى أن الآليات تحركت باتجاه حاجزي الجلمة وسالم شمال وغرب جنين وسط تحليق مكثف للمسيرات والمروحيات في سماء المدينة في ما يبدو تامينا لعملية الانسحاب.

وقالت تقارير فلسطينية ان اشتباكات تدور في المنطقة، مضيفة ان مسيرات اسرائيلية قصفت في الاثناء مجموعة من الشبان في الحارة الشرقية في مدينة جنين.

ومن جانبها، اكدت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في بيان انها لا تزال تتصدى للقوات الاسرائيلية في المدينة والمخيم، محذرة من "الانجرار خلف رواية الاحتلال الكاذبة" حول انسحابه من المنطقة.

وكان الجيش الاسرائيلي اقتحم جنين ومخيمها فجر الاثنين، في إطار عملية عسكرية خلفت 12 شهيدا فلسطينيا واكثر من مئة جريح اخرين كثير منهم في حالة الخطر.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة تقييم بمشاركة كبار القادة العسكريين الثلاثاء، ان العملية التي يشنها الجيش نجحت في تدمير البنى التحتية للمسلحين في جنين ومنعت العديد من العمليات التي كانت ستستهدف اسرائيليين.

وأضاف نتنياهو بحسب بيان لمكتبه، ان الجيش يواصل الان هذه المهمة، متوعدا بان لا تكون العملية الواسعة التي يشنها في جنين هي الاخيرة.

وقال ان اسرائيل ستواصل عمليتها في جنين "طالما كان ذلك ضروريا"، وذلك حتى لا تعود المدينة "ملجأ للإرهاب".