انباء عن تقدم في المفاوضات الروسية الاوكرانية

تحدثت موسكو على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، الأربعاء، إن روسيا ترى "تقدما" في المفاوضات مع أوكرانيا، على الرغم من استمرار اطلاق النار في كافة انحاء اوكرانيا.

وقالت المتحدة باسم الخارجية الروسية أنه "تم إحراز بعض التقدم" في المفاوضات الرامية إلى "إنهاء إراقة الدم ومقاومة القوات الأوكرانية في أسرع وقت ممكن"، مؤكدة أن روسيا لا تسعى إلى "إطاحة الحكومة" الأوكرانية.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريتشوك إن روسيا وافقت على وقف لإطلاق النار مدته 12 ساعة في ست مناطق تشهد قتالا ضاريا، من أجل السماح للمدنيين بالفرار.



وهناك نية لإبقاء الممرات الإنسانية مفتوحة حتى ساعات الليل الأولى في العديد من المدن، بينها بعض ضواحي العاصمة كييف.

وقالت وسائل إعلام رسمية روسية إنه سيسمح بممرات إنسانية في كييف وتشيرنيهيف وسومي وخاركيف وماريوبول.

ويوم الثلاثاء، أعلن مسؤولون أوكرانيون نجاح عملية إجلاء 5 آلاف شخص من سومي، ولكن تعثرت جهود مماثلة في مناطق أخرى.

ودخل الاجتياح الروسي لأوكرانيا، اليوم الأربعاء، يومه الـ14، وما زالت القوات الروسية تحاول السيطرة على المزيد من الأراضي الأوكرانية، مع تواصل الجهود الغربية لتقديم المزيد من الدعم العسكري لكييف، فيما دخلت هدنة إنسانية أعلنتها روسيا حيّز التنفيذ، عند الساعة السابعة صباحًا بتوقيت غرينتش.