قتلى وجرحى في هجوم بالقدس المحتلة

اكدت مصادر عبرية اصابة نحو عشرة مستوطنين بالقرب من حائط البراق في القدس المحتلة في هجوم مسلح على حافلتهم، ورجحت سقوط قتلى نظرا لوجود اصابات خطيرة في العملية التي انسحب منفذها من المكان

ورجحت مصادر ان يكون المنفذ توجه الى حي سلوان في القدس، وقد قامت قوات الاحتلال بمحاصرة الحي وارسلت قوات مدججة الى المكان مدعومة بطائرات مسيرة ، فيما عممت على المستوطنين بعدم الخروج من منازلهم

وقالت “نجمة داود الحمراء”، إن مسعفيها عالجوا شخصين أصيبا بجروح خطيرة، بالإضافة إلى خمسة آخرين في حالة متوسطة وطفيفة.

وأضافت أن المصابين، ستة رجال وامرأة، نُقلوا جميعًا إلى مستشفيات في القدس.

ووفق الاعلام الاسرائيلي فان عملية إطلاق النار حدثت في مكانين بالبلدة القديمة بالقدس، المكان الأول : إطلاق نار على حافلة في أحد شوارع معاليه هاشلوم بالبلدة القديمة.

والمكان الثاني بالقرب من شارع معاليه شيزخ عند مدخل موقف السيارات في منطقة قبر الملك داوود.

الفصائل الفلسطينية تبارك العملية

كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح قالت انها تبارك "العملية البطولية في القدس العاصمة والتي أدت إلى إصابة عدد من المستوطنين الصهاينة وتآتي هذه العملية كرد طبيعي على مجازر العدو الصهيوني في قطاع غزة وضفتنا المحتلة وردًا على إغتيال قادة المقاومة الشهيد القائد إبراهيم النابلسي والشهيد القائد خالد منصور والشهيد القائد تيسير الجعبري، ونؤكد أن المقاومة ستستمر في نضالها ضد الاحتلال الصهيوني حتى تحرير فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

كما باركت لجان المقاومة في فلسطين "العملية البطولية في القدس المحتلة ونعتبرها الرد المباشر على جرائم العدو الصهيوني ومجازره في قطاع غزة ونابلس وجنين وكل شبر من ارض فلسطين المباركة وضربة للمنظومة الأمنية والعسكرية لكيان العدو" .

الجبــهــة الشـعـبـيّة لتحـرير فلسـطين: نُشيد بالعملية البطولية التي أدّت لإصابة عددٍ من مستوطني الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.

هذه العملية تؤكّد من جديد أنّ مقاومة شعبنا مستمرة بكافة الأشكال وعلى امتداد الأرض الفلسطينيّة المحتلّة.

العملية جاءت كرد طبيعي من أبناء شعبنا على جرائم الاحتلال المتصاعدة بدءًا من غزة ونابلس مرورًا بباقي المدن والمخيمات الفلسطينيّة

الجـــهـــاد الإســــلامي: "نبارك عــمـــليـــة القدس البطولية ونؤكد أنها تأتي في سياق استمرار مقـــاومـــة الاحتلال ضمن وحدة الساحات ضد الاحتلال".

حماس: عملية القدس البطولية رد طبيعي على عربدة جنود الإحتلال والمستوطنين الصهاينة ضد الفلسطينيين

وفيما يلي آخر التطورات اول بأول :

قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بحثًا عن منفذ عملية القدس المحتلة

مصادر عبرية: ارتفاع عدد الإصابات في صفوف المستوطنين إلى 5 منهم 3 خطيرة و2 متوسطة.

مستشفى هداسا: من بين المصابين في عملية إطلاق النار في القدس، وصل إلينا 2 أصيبا بأعيرة نارية في الرقبة، وثالث مصاب في الكتف

مراسل إذاعة كان: لم يحدد فيما إذا كان فلسطيني واحد أو فلسطينيان نفذا العملية، السلاح المستخدم كارلو غوستاف.

الحالات الصعبه والحرجه للمصابين تم نقلهم الى مستشفى شعاري تصيدق وباقي المصابين الى مستشفى هداسا عين كارم

مروحيات تشارك في عمليات البحث عن منفذي عملية إطلاق النار في القدس

كان العبريه نقلا عن الناطق بسم الشرطه الاسرائيليه الرائد نير ادعو سكان القدس للبقاء بمنازلهم ستكون ليله صعبه نحن نلاحق المنفذين وسنصل لهم قريبآ

الاعلام العبري يتوقع بأن منفذين العملية رفاق ابراهيم النابلسي وهم سكان مخيم نابلس....

الشرطة الإسرائيلية: قواتنا تطوق الآن منزلًا في بلدة سلوان بالقدس عقب عملية إطلاق النار على حافلة وإصابة عددً من الإسرائيليين

الاعلان عن عدم وجود احد في المنزل المستهدف

نقلآ عن مراسل موقع حدشوت بيتخون جاكي حوفي وصلنا تحذير من الشاباك بعدم نشر اي خبر وهناك تقييد على الاخبار لدواعي امنيه

نيو برس: إطلاق للألعاب النارية في سماء مخيم شعفاط بالقدس المحتلة ابتهاجًا بعملية القدس.

الحافلة التي تعرضت لإطلاق النار في #عملية_القدس pic.twitter.com/EDb4bb1ug0 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) August 13, 2022