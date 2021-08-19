انتحاري يفجر نفسه داخل مطعم في مقديشو

اقدم انتحاري يرتدي حزاما ناسفا على تفجير نفسه الخميس، داخل مطعم يرتاده جنود حكوميون في العاصمة الصومالية مقديشو، ما اسفر عن مقتل شخصين احدهما منفذ الهجوم واصابة ثلاثة اخرين.

وقال مصدر في الشرطة ان “انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه في مطعم كان يرتاده جنود حكوميون بالقرب من مقر المخابرات في العاصمة مقديشو”.

وأضاف أن “التفجير الانتحاري أسفر عن مقتل شخصين على الأقل هما الانتحاري وجندي حكومي، فيما أصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى مستشفيات العاصمة”.

ووصلت وحدات من القوات الأمنية إلى موقع التفجير حيث طوقت المكان، بينما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى مقاتلي حركة الشباب الذين غالبا ما تتبنى مثل هذه التفجيرات الانتحارية.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد “الشباب”، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم “القاعدة”، تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.