انتحار عروسين بعد ساعات من الزفاف تصدم الشارع المصري

حلت الدهشة والصدمة على الشارع المصري بعج واقعة غريبة شهدتها منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة المصرية، حيث إقدم عروسين على الانتحار بالقفز من شرفة منزلهما عقب زفافهما بساعات قليلة دون معرفة السبب.

وساد الذهول والاندهاش كبيرين في اوساط الاهل والجيران وابناء الجيزة نتيجة هذه الحادثة

وكشفت التحقيقات الأوليّة عن أن الشاب والفتاة تزوجا ليلة الواقعة، وقررا القفز من شرفة شقتهما في الطبقة العاشرة، وتفاجأ الأهالي بسقوط كل منهما.

وأكدت التحقيقات أن المتوفين هما ع.أ (25 سنة)، و أ.م (30 سنة)، وليست هناك أي شُبهة جنائية وراء الواقعة.

ومن المُقرر أن تستمع جهات التحقيق إلى أقوال أسرتي المتوفين لمعرفة الأسباب، فيما صرحت بدفن الجثتين عقب إيداع تقرير الطب الشرعي.