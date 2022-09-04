انتحار قاتل طالبة المنوفية

قالت وزارة الداخلية المصرية ان قاتل الطالبة الجامعية أماني الجزار في المنوفية، اقدم على الانتحار باطلاق النار على نفسه من ذات السلاح الذي استخدمه في ارتكاب الجريمة.



واوضحت الوزارة في بيان انها عثرت على جثة أحمد فتحي ويبلغ 29 عامًا، في طريق (مصر/ إسكندرية) الزراعي بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية.

وقالت في بيان انه انتحر بالسلاح ذاته الذي استخدمه في ارتكاب جريمة قتل الطالبة في كلية التربية الرياضية أماني الجزار (19 عاما)، أمام منزل أسرتها بقرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع، وهو عبارة عن سلاح خرطوش، مضيفة ان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأن النيابة العامة تولت التحقيق بالحادثة.

والقاتل شاب حاصل على مؤهل دراسي متوسط، ويقيم بقرية ”طوخ طنبشا“ التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية.

واشارت معلومات متداولة الى ان القاتل قام بالتحرش بالفتاة، ثم اطلق عليها عيار خرطوش إصابها مباشرة في ظهرها، بسبب محاولته منذ فترة الارتباط بها لكنها رفضت، وفر بعد ذلك هاربا قبل أن يمسك به أحد.

وأكدت أسرة الطالبة لموقع "مصراوي" في وقت سابق أن المتهم " لم يكن جادا ولم يتقدم لخطبتها باصطحاب أسرته ودخول منزل الضحية مُطلقا".

وقالت الأسرة ان أماني شكت من مضايقاته، وإنه كان "يضايق أي فتاة تمر أمامه".

أحمد فتحي المتهم بقتل الطالبة أماني الجزار

وشهدت مصر جريمتين مشابهتين أودتا بحياة الشابتين، نيرة أشرف، وسلمى بهجت، على يد شابين لديهما معرفة سابقة بالضحيتين.

وتعرضت نيرة أشرف للطعن 19 مرة خارج بوابات إحدى الجامعات في المنصورة، شمال القاهرة في حزيران/يونيو الماضي. واتضح أن القاتل كان يضايقها لاكثر من عام بعد أن رفضت عرض زواجه.

وبعد أقل من شهرين، تعرضت سلمى بهجت (20 عاما) للطعن 15 مرة في الزقازيق، الواقعة بين القاهرة والمنصورة. واتُهم زميل لها بقتلها بعد أن رفضت عرض زواجه.

كما شهد الاردن في حزيران/ يونيو الماضي حادثة مشابهة الى حد بعيد، حيث اقدم طالبة جامعة العلوم التطبيقية هي إيمان ارشيد على الانتحار باطلاق النار على نفسه عندما حاصرته الشرطة في احدى المزارع بعد ايام على ارتكابه للجريمة.