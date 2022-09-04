شاب يقتل فتاة بالرصاص على غرار نيرة أشرف

لقيت فتاة حتفها بمحافظة المنوفية شمالي مصر، رميا بالرصاص على يد شاب رفضت الارتباط به.

ولا زالت الشرطة المصرية تبحث عنه فيما فشلت محاولات إنقاذها قبل نقلها للمستشفى، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

وقال أحد سكان القرية أن القتيلة تدعى أماني عبد الكريم الجزار، تبلغ من العمر 20 عاما وهي طالبة في كلية التربية الرياضية، قتلها المتهم بسلاح ناري أمام منزل أسرتها، وألحق بها إصابة مباشرة في ظهرها وفر هاربا.

وأكد المصدر أن الشاب المتسبب في الواقعة حاصل على مؤهل متوسط، ويبلغ من العمر 29 عاما، وهو من سكان القرية، وكان قد تقدم لخطبة الطالبة ولكنها رفضته، ورفضه أهلها أيضا.

وكانت مصر شهدت جريمتين مشابهتين أودتا بحياة الشابتين نيرة أشرف وسلمى بهجت اللتين قتلتا بأيدي شابين لديهما معرفة سابقة بالضحيتين.

وطعنت نيرة أشرف، البالغة من العمر 21 عامًا، في أواخر يونيو، 19 مرة خارج بوابات إحدى الجامعات في المنصورة، شمال القاهرة.

واتضح أن المدان بقتلها كان يضايقها منذ ما يقرب من عام بعد أن رفضت عرض زواجه.

وفي حادثة مشابهة، وبعد أقل من شهرين على مقتل نيرة أشرف، تعرضت سلمى بهجت، صاحبة العشرين ربيعا، للطعن 15 مرة على الأقل في الزقازيق، الواقعة بين القاهرة والمنصورة. واتُهم زميل لها بقتلها بعد أن رفضت عرض زواجه.

وتقول ناشطات حقوقيات من مصر إن سلسلة الجرائم العنيفة ضد المرأة في مصر كشفت الثغرات في الحماية القانونية والاجتماعية التي تجعل المصريات عرضة للاعتداءات والمضايقات.