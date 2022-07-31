انتكاسة بايدن مستمرة.. نتيجة كورونا ايجابية مجددا

تواصلت الاحد، الانتكاسة التي مني بها الرئيس الاميركي جو بايدن لليوم الثاني على التوالي، وذلك مع خضوعه لفحص جديد جاءت نتيجته ايجابية لجهة اصابته بفيروس كورونا.

ويتعافى بايدن من إصابته بكورونا، لكن بعدما جاءت نتيجة الفحوص سلبية مدى 4 أيام، أظهر فحص خضع له السبت نتيجة إيجابية.

وقال كيفن أوكونور، طبيب بايدن، في مذكرة نشرها البيت الأبيض الاحد، إن الرئيس يشعر بأنه بخير ويواصل إجراءات العزل التي يتبعها بعد أن أثبتت الفحوص إيجابية إصابته بكوفيد مجددا.

وقال أوكونور في المذكرة "في ضوء انتكاسته التي أعلنا عنها أمس واصلنا المتابعة اليومية. هذا الصباح، وفي أمر لم يكن مفاجئا، ظل فحص الأجسام المضادة... إيجابيا".

واوضح إن المرضى الذين خضعوا للعلاج بواسطة عقار "باكسلوفيد"، كما هو الحال بالنسبة لبايدن، يتجاوزون الفيروس أحيانا، لكن نتيجة فحوصهم تبقى إيجابية.

وأفاد بأن الرئيس "سيبقى قيد تدابير الحجر المشددة التي يخضع لها" و"سيواصل متابعة شؤون الأميركيين من مقر الإقامة التنفيذي".

وأفاد أوكونور السبت بأن بايدن "لم يشعر بتجدد الأعراض" ما يعني أنه لن يحتاج للخضوع إلى علاج إضافي.

ورغم أن بايدن الملقّح بالكامل، اضطر الى إلغاء زيارات مقررة لديلاوير وميشيغن، قال في تغريدة السبت "ما زلت أعمل وسأعود إلى الشارع قريبا".

ويعد بايدن الذي سيدخل عامه الثمانين في تشرين الثاني/نوفمبر أكبر رئيس أميركي سنا في تاريخ الولايات المتحدة، لكن أوكونور أكد أنه يتمتع بصحة جيدة بشكل عام.