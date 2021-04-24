إندونيسيا: العثور على الغواصة المفقودة على عمق 850 مترا

أعلن الجيش الإندونيسي عن اكتشاف الغواصة التابعة له التي فقد الاتصال بها قبالة سواحل بالي الأربعاء الماضي، على عمق 850 مترا.

وأكد الجيش أن السلطات تستعد لتنفيذ عمليات إجلاء الناجين المحتملين داخل غواصة KRI Nanggala-402، على الرغم من التقديرات القاضية بأن احتياطيات الأكسجين فيها انقضت فجر اليوم السبت.

وأقر الجيش بأنه لا يستطيع حاليا التأكد مما إذا كان هناك أي ناجين في الغواصة التي كان على متنها 53 بحارا.

وأكد الجيش انتشال حطام يعتقد أنه من الغواصة المفقودة، حسب وكالة "رويترز".

وأعلن الجيش الإندونيسي عن انقضاء احتياطيات الأكسجين في غواصته التي فقد الاتصال بها الأربعاء الماضي خلال تدريبات قبالة سواحل جزيرة بالي

وأكد قائد أركان البحرية الإندونيسية الأدميرال يودو مارغونو اليوم السبت، أن احتياطيات الأكسجين المطلوبة لإبقاء طاقة الغواصة المفقودة المؤلف من 53 بحارا على قيد الحياة انقضى في الساعة الثالثة تقريبا من فجر اليوم السبت بالتوقيت المحلي (أي الساعة الـ20.00 من مساء الجمعة بتوقيت غرينيتش).

وأفاد موقع Detik المحلي بأن رجال الإنقاذ المشاركين في عملية البحث رصدوا ترددات كهرومغناطيسية على عمق 50-100 متر قد تكون الغواصة المفقودة KRI Nanggala-402 مصدرا لها.