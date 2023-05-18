انفجارات تهز انحاء اوكرانيا تزامنا مع هجوم جوي روسي جديد

طلبت السلطات من السكان في كييف النزول الى الملاجئ مع تعرض العاصمة الاوكرانية وانحاء عدة في البلاد الى هجوم جوي جديد من الجيش الروسي فجر الخميس.

وقال الجيش الاوكراني ان انفجارات دوت فجرا في كييف فيما تحدث رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في المدينة سيرغي بويكو عن سقوط حطام في منطقة دارنيتسكي، مضيفا انه يجري التحقق من الاضرار ومما اذا كان تسبب في سقوط ضحايا.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف ان سقوط الحطام في منطقة دارنيتسكي ادى الى اندلاع حريق في محل تجاري، مشيرا الى انه تم ايضا سماع دوي انفجار في منطقة ديسنيانسكي بالعاصمة.

كما تعرضت منطقة فينييتسيا في وسط اوكرانيا لهجمات بصواريخ روسية من طراز كروز بحسب الجيش الذي قال انه اطلق تحذيرات الى السكان حيال الضربات الجوية الجديدة، وقام بتفعيل انظمة الانذار الجوي في انحاء البلاد.

ووقعت انفجارات في خميلنيتسكي غربي اوكرانيا، والتي كان انفجار ضخم قد زلزلها الاسبوع الماضي عقب ضربة روسية استهدفت موقعا يضم مستودعات ذخائر لقوات كييف قدرت تقارير قيمتها بمئات ملايين الدولارات.

