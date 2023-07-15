انفجارات في منشأة كيماوية بولاية لويزيانا (فيديو)

اندلع حريق في منشأة شركة "داو" الأميركية للكيماويات في بلاكومين، لويزيانا، في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وأكدت الشركة في بيانها أن جميع العاملين في المنشأة بخير، وأن مركز الطوارئ يتعامل مع الحريق.

وقامت الشركة بالتواصل مع المسؤولين للتعامل مع الحادث، فيما أفادت محطة "wdsu" بوقوع ما لا يقل عن ستة انفجارات في مصنع "داو" للكيماويات. اشتعلت النيران في المجمع الضخم في ساعات متأخرة من الليلة.

تم إجلاء حوالي 350 أسرة من المناطق المحيطة، وأكد المسؤولون وقوع الحادث وحدوث عدة انفجارات، وتم احتجاز السكان في منازلهم كإجراء احترازي.

أفاد لاندون غروغر، المتحدث باسم شرطة وست باتون روج، أن الفرق المتخصصة تعمل على إخماد الحريق الذي اندلع في المبنى. وحتى الآن، لم يتم رصد أي تسرب للمواد الكيميائية.

تبين أن الحادث وقع في وحدة "غايلكول 2" التي تعمل على معالجة مادة "أكسيد الإيثيلين"، وهي مادة كيميائية قابلة للاشتعال ومسرطنة للغاية.

أكد كلينت مور، مدير الأمن الداخلي في "إيبرفيل"، أن مسؤولي شركة "داو" كانوا يراقبون الحادث بواسطة المراقبة الجوية طوال فترة الحريق. حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، ولا يزال سبب الحادث غير معروف.

